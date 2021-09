Elektri hind teeb rekordeid: mis on saanud tootjatele jagatavatest miljonitest?

Varasemad taastuvenergia programmid muudab ülitasuvaks toonane toetusskeem, milles osalejatele makstakse tänaseni raha börsihinnast sõltumatult. Teisisõnu pole vahet, milline on elektrihind börsil, 53,7 eurot megavatt-tunni eest on garanteeritud. Sellele lisandub mõistagi elektrihind ise, mis tähendab, et näiteks tänase hinnataseme juures teenitakse megavati tootmise eest üle 200 euro (149,27 börsihind + 53,7 eurot toetust).

Pärast pikka nurinat huvigruppide, teiste seas konkurentsiameti poolt, muudeti see põhimõte ära.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga selgitas, et alates sellest aastast on riik täielikult üle läinud vähempakkumiste põhisele toetusskeemile. See tähendab, et toetust saab vaid siis, kui hind börsil kukub allapoole nii-öelda hinnapõrandat.

«Kui turuhind on sellest miinimumhinnast kõrgemal, siis toetust ei saa. Näiteks sel suvel lõppenud ja väiksematele tootmisseadmetele, eelkõige päikesepaneelidele, suunatud vähempakkumise miinimumpakkumiseks oli 45 €/MWh. Põhjamaade kogemus näitab, et tänapäevaseid tuulikuid saab rajada veelgi madalama hinnagarantii vastu ning selliseid tulemusi ootame ka meie uutelt vähempakkumistelt,» ütles Uiga.

Sel aastal tuleb taastuvenergia vähempakkumine, mis toob turule 450 GWh uut taastuvenergiat ning 2023. aastaks on plaanitud teine suurem vähempakkumine 650 GWh taastuvenergiale. Võrdlusena: Eesti eelmise aasta kogutarbimine oli 8440 WHh.

Eelmisel aastal läks lukku magusam pott

Kuigi Uiga ütleb, et uuele toetusskeemile on täielikult üle mindud ning vana toetusskeem on lukus, tuleb riigil heldelt kompensatsiooni maksta veel pikka aega.

Asi on selles, et ministeeriumis määrati toonaseks toetusperioodi pikkuseks 12 aastat. See omakorda tõi kaasa olukorra, et möödunud aastal püüdsid paljud arendajad oma projekti nii-öelda lukku lüüa, et samuti vanale toetusele kvalifitseeruda. Nende jaoks lõpeb vana toetusskeem aastal 2032.

«Toetust makstakse 12 aastat ning järgmistel aastatel on suur toetusalune tootmismaht sellest lahkumas, sest toetusperiood saab läbi. See tähendab ka tarbijate jaoks taastuvenergia tasu komponendi vähenemist elektriarvel,» ütles Uiga.

Energiatootjate püüdlused vanasse skeemi mahtuda on legendaarsed: näiteks selle aasta alguses kaebas Eesti Energia kohtusse teise riigifirma Eleringi otsuse jätta Tootsi tuulepark välja niinimetatud vanast taastuvenergia toetuse skeemist.

Kuidas saaks tavainimene raha päikesepaneelide paigaldamiseks? Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on päikesepaneelide paigaldamine abikõlblike kulude hulgas ka KredExi kaudu jagatavates renoveerimistoetustes, kuid siin tuleks rõhutada, et see on mõeldud ühe abinõuna kogu elamu tervikuna energiatõhusamaks muutmiseks, st toetus pole mõeldud vaid päikesepaneelide paigaldamiseks. Lisaks pakub PRIA nn maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames võimalust saada raha päikese-, vee-, tuule- ja bioenergia tootmise rajamise jaoks.