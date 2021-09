Pangaaktsiad veavad Balti börsi miinusesse

Euroopas on aina enam teadvustatud energiakriisi küsimust: kiirelt on tõusnud toorainete hinnad, eelkõige nafta ja maagaasi hind. Äsja ületas toornafta barreli hind 80 dollari taseme ja investeerimispankurid Goldman Sachsist usuvad, et 90 dollarit barrelist oleks tänast majanduslikku olukorda maailmas vaadates õiglane hinnasiht.