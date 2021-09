Börsid näitavad suure languse järel taastumismärke

Hommikul oli Aasia Dow üldindeks 1,4% languses. Langus järgnes eile õhtul USA turgudel toimunud suuremale kukkumisele. Õhtul langes S&P 500 indeks 2,04%, Nasdaqi komposiitindeks 2,8% ning Dow 1,6%. Tegu oli suurima päevase langusega alates märtsikuust. Samas nätavad USA indeksfutuurid, et õhtul võiks turul pisike taastumine toimuda.

Hommikul olid languses ka mitmete toorainete hinnad. Brenti toornafta barrel odavnes peale eilset rekordit 1,7% 77,7 dollari tasemele. Eile jõudis hind ära käia 80 dollari peal. Maagaas odavnes 2,6% 5,7 dollari tasemeni.

Turge mõjutab lisaks üldisele majanduse ebakindlusele ka praegu USAs toimuv: nimelt arutatavad poliitikategijad, kas peaks tõstma USA lubatud võlalage. Põhjus selles, et Fedi juht Jerome Powell hindab, et inflatsioon võib jääda püsima pikemaks ajaks kui varasemalt arvatud. Selle põhjuseks on omakorda toorainehindade tõus, mis jõuab jällegi inimeste tarbekaupadesse.

USA võlalagi on piir, millest rohkem ei tohiks riik seaduslikult raha laenata. Nüüd on USAs välja arvutatud, et praeguse piirmääraga, 28,4 triljoni dollariga, võib riigil vajalik raha otsa juba 15. oktoobriks, vahendab New York Times. Võrdluseks: USA eelmise aasta majanduse kogutoodangu maht oli 20,9 triljonit dollarit.