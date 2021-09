Investeerimisguru usub väärismetallidesse ja põllumajandustoorainetesse

Tema sõnul hakkavad inimesed keerulistel aegadel otsima rahale kindlat kohta ja mingil põhjusel on selleks ajaloolistelt USA dollar.

«USA dollar pole turvaline, aga inimesed arvavad, et on,» ütles ta. Ta märkis, et ta ei tea mida ta teeb kui dollar seetõttu tugevneb.

Rogers usub kulda ja hõbedasse, kuigi pole neid viimasel ajal juurde ostnud.

«Kui langus jätkub, siis ma loodan olla piisavalt tark, et osta juurde kulda ja hõbedat,» märkis ta. «Kindlasti ei taba ma põhja, kuna ma pole hea tehingute ajastaja. Kui inimesed kaotavad usalduse valitsuste ja raha vastu, siis nad ostavad kulda ja hõbedat. Nad on alati sedasi tegutsenud.»

India meediaväljaanne India Times uuris intervjuus, et kui investor on 20-30 aastane ja tal on seitsme aastane investeerimishorisont, siis kas ta valiks kulla ja hõbeda või bitcoini ja teised krüptorahad.

«Ma valiks hõbeda,» lausus ta. «Kui bitcoinist saab nii menukas raha nagu küsitlustel arvatakse, siis ei lase valitsused sellel juhtuda. Valitsused ei taha kaotada monopoli raha üle. Nad ei lepi sellega kunagi ja edu korral hakkavad nad tegutsema.»

USA aktsiaturu kohta märkis mees, et juba pea 12 aasta on USAs tõusev aktsiaturg. Ta tuletas meelde, et pulliturud saavad alati kunagi läbi. Kui aga tuleb korrektsioon, siis keskpangad teevad kõik endast oleneva, et tõusvat turgu elustada.

«Mõnda aega võivad and õnnestuda, kuid mingil hetkel see ei toimi,» lausus ta. «Siis tuleb kole langeva trendiga ehk karuturg. 2008. aastal oli kohutav karuturg, sest maailmas oli liiga palju võlgu. Sellest ajast on võlg plahvatuslikult kasvanud ja seetõttu ei saa järgmine karuturg tulla mõnusam. Sellest tuleb minu eluaja kõige hullem olukord. Ma ei tahaks seda öelda, kuid loodetavasti ma elan selle üle.»

Rogers näeb juba mõnda aega häid väljavaateid põllumajanduslikes toorainetes. Kui ma peaks midagi ostma 2021. aasta septembris, siis need on põllumajanduslikud toorained, ütles ta. Põllumajanduses on kohutav olukord. USAs on keskmise põllumehe vanus 58, Jaapanis 66. Suurbritannias on suurim enesetappude määr põllumajanduses. See on olnud kohutav.

«Kuna USAs õpib põllumajandusest rohkem inimese avalike suhteid, siis ma panustaks põllumajandusse,» lausus ta.

Millegi langusele ta praegu ei panustaks. Kui ta seda teeks, siis oleks vaatluse all FAANG, sest need aktsiad on muutunud väga kalliks. Vahest müüks lühikeseks Apple’i aktsiat, kuid seda ta praegu ei tee.