Üle Eesti jõuab raamatukogudesse ligi 600 rahatarkuse raamatut

Koostöös partneritega era- ja avalikust sektorist jaotatakse üle Eesti raamatukogudesse ligi 600 rahatarkuse raamatut. Projekti algataja ja eestvedaja rahandusministeerium rahatarkuse koordinaator Bret Klemm uuris algatuseks Hoiuraamatukogu kaudu Eesti raamatukogudelt, milliseid rahatarkuse raamatuid on puudu või missugused on tihti väljalaenutatud.

«See oli meie esmakordne ettevõtmine, et selgitada välja, kui palju rahatarkuse raamatuid raamatukogudest laenutatakse ja kuidas on olukord nende laenutamisvõimalustega,» märkis Klemm. «Saadud tagasiside põhjal pakkusime välja, et juurde oleks vaja eelkõige erinevas vanuseastmes lastele ja noortele ning ka täiskasvanutele rahatarkuse raamatuid.»