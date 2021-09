Uuring: Vanemad mehed müüvad börsikrahhi korral suurema tõenäosusega paaniliselt aktsiaid

Investorite äärmuslikud emotsionaalsed kõikumised on käitumisteadlasi juba pikka aega paelunud. Kuigi MIT uuringus ei uuritud, miks täpselt investorid paaniliselt müüvad, on intensiivne hirm ning soov müüa oma aktsiad ja lahkuda börsilt hästi teada igale kauplejale.

Lugematud uuringud on näidanud, et investorite jaoks on parem, kui nad säilitavad kriisi ajal laialt hajutatud portfelli, kuid lubadused suurtest rikkustest ja hirm selle kaotamise ees ajendavad jätkuvalt palavikulisi kauplemisharjumusi.

«Paanikamüük ei ole juhuslik sündmus,» kirjutasid teadlased, öeldes, et andmetes on võimalik tuvastada selgeid suundumusi. Nad leidsid, et teatud tüüpi investorid, näiteks need, kelle portfellis on vähem kui 20 000 dollarit, kipuvad samuti sagedamini oma portfelli likvideerima.