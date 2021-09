Eesti börsil olev kasvuettevõte paisutas plahvatuslikult kahjumit

«Kahjum on tingitud ettevõtte kasvu ja arendusse tehtud kulutustest, omatoote edasiarendamisest, täiendavate töötajate värbamisest, investeeringutest immateriaalsetesse varadesse ning aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud ühekordsetest kuludest,» teatas ettevõte ja lisas, et praeguse arendusfaasi tõttu on kahjumi tekkimine paratamatu, aga uus müügistrateegia lubab edaspidi kahjumi vähenemist.