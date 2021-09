Funderbeami ettevõte toob turule uudses pakendis eliksiiri

Uue tootmisliini kasutuselevõtuks tegi ettevõte üle 100 000-eurose investeeringu, mille tulemusena suudab toota 12 miljonit innovaatilist väikepakki aastas. Eesti turule jõuab väikepakk oktoobris.

Chaga OÜ arendusjuht Liis Tuur ütles, et viimastel aastatel on nad jõudsalt investeerinud tooteinnovatsiooni, mis võimaldaks avada uusi eksportturge. «Tervisetooted ja sellega seotud valdkond on maailmas jõudsas kasvutrendis, mistõttu on meie fookus suunatud sellele, et kohaneda aina kasvava tarbijavajadusega,» ütles Tuur.

Seetõttu tegi Chaga OÜ väiketootjana strateegilise ja mahuka investeeringu uude pakendiliini. «Selle tulemusena teeme revolutsiooni tervisetoodete valdkonnas, sest esimest korda pakendatakse looduslik, ilma säilitusaineteta ja vesilahuse baasil pastöriseeritud toode Chaga eliksiir 100 protsenti õhukindlasse 25 ml väikepakendisse. Meie puhul on maailma esmakordne just see, et uudsesse pakendisse jõuab toode, mis põhineb vesilahusel,» selgitas Chaga OÜ arendusjuht innovatsiooni pakendilahenduses.

Chaga esindaja kinnitusel ootab tarbija tervisetoodete valdkonnalt üha enam mugavustooteid, mis võimaldaksid terviseprobleeme ennetada. «Inimeste liikuv eluviis seab ka meile tootjana väljakutsed pakendilahenduses, et tooted, mis on mõeldud tervise ja heaolu toetamiseks, oleksid käepärased mistahes olukorras. Tarbija ootustele vastu tulles otsustasime investeerida pakendiliini, mis võimaldab eliksiiri pakendada väiksesse ja mugavasse pehmepakki, mida saab kaasa võtta nii lennukisse, matkale kui kontorisse,» selgitas Tuur, lisades, et toodet saab esimest korda näha Tallinna toidumessil.