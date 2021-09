Vene gaasi voog Saksamaa Mallonowi terminaali vähenes jälle, Euroopas tegid gaasi- ja elektrihinnad uue rekordi

Veereservuaaride täituvus on madal ning valitseb söe ja gaasipuudus. Vähe on märke sellest, et pakkumisolukord lähiajal paraneks, kuid nõudlus aina kasvab.

Selle põhilist gaasitransiidikanali kaudu pakkumine on nädalal algusega võrreldes kolmandiku võrra väiksem. Euroopa kommunaalmajandusettevõtted püüavad osta vene kivisütt, kuid ka selles osas pole midagi rõõmustavat ning võimalus seda importida on piiratud.

Tavaliselt on sellel ajal gaasimahutid täis, kuna küttehooaeg on algamas ja see tähendab tavaliselt mahutite gaasiseisu alanemise algust. Selle aja kohta on Euroopas enam kui kümne aasta väikseim gaasijääk.