Eesti joogitootja meelitab investoritelt kasvuraha

Kereme alustas tegevusega 2016. aastal ning firma tänavune eesmärk on müüa Eestis miljon pudelit vett. Praeguseks on firma teatel müüdud eesmärgist juba kolmveerand.

«Belief Water on müüginumbritega energiajookide kategoorias jõudnud kolmandale kohale, millega astutakse kandadele sellistele tegijatele nagu Red Bull ja Monster. Kiirelt kasvavad müüginumbrid räägivad seda keelt, et ka tarbijaskond soovib liikuda tervislikumate valikute juurde. Joogitootjate turg on küll konkurentsitihe, aga oleme suutnud päris hästi kanda kinnitada, samas kasvuvõimalusi on veel palju,» ütles Kereme.