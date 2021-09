Tšehhi keskpank šokeeris järsu intressitõusuga

Nii jõuline intressitõus tuli investoritele ja analüütikutele üllatusena. Tegemist on suurima intressitõusuga alates 1997. aastast.

Pärast intressiotsust on kahenädalase repointressi määr 1,5 protsenti. See on kõrgeim raha hinnatase alates 2020. aasta märtsist.