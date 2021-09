Eksperdid: Evergrande'i raskuste mõju Euroopa majandusele on vähene

Swedbanki makroanalüütik Tõnu Mertsina märkis, et kuigi Evergrande’i kohustuste kogusuurus on üle 300 miljardi dollari, siis rahvusvaheliste võlausaldajate ees on see vaid 20 miljardit. «Seega on enamus võlgnevusest seotud Hiinaga ja mõju sellest väljapoole oleks suhteliselt väike,» ütles Mertsina BNS-ile, lisades, et kuigi Evergande’i risk tõi rahvusvahelistel aktsiaturgudele eelmise nädala alguses lühiajalise languse, siis ka taastumine oli võrdlemisi kiire.

«Kui võrrelda Lehmani Brothersi kollapsit ja Evergrande’i, siis põhimõtteline erinevus on selles, et Lehman oli väga suure hulga võlausaldajatega investeerimispank, kuid Evergrande on kinnisvaraarendaja. Tuleks ka arvestada, et Hiina finantssüsteem ei toimi täielikult turupõhimõtete järgi ja see annab sellele sektorile ka teatava kaitse,» selgitas Mertsina.

Ka TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemteadur Tõnn Talpsepp ei pea tõenäoliseks kriisi laienemist maailmamajandusse. «Kindlasti kannatavad Evergrande maksejõuetuse puhul vähemal või rohkemal määral kõik osapooled, kuid väljaspool Hiinat on nendeks pigem konkreetsesse ettevõtte või seotud projektide finantsinvestorid ning sellest sündmusest tulenevat arvestatavat ohtu reaalmajandusele euroalal ma ei prognoosiks,» rääkis vanemteadur.

Hiina ei saa endale lubada Evergrande'i pankrotti

Talpsepp selgitas, et kuigi tavaolukorras võiks Evergrande'i mastaabiga ettevõtte finantsraskuste puhul tekkida arvestatav oht majandusele laiemalt, siis selle konkreetse juhtumi puhul tuleb arvestada, et tegemist on Hiina jaoks väga olulise ettevõttega. Riiklikult ei saa Hiina endale lubada sellise ettevõtte pankrotti kujul, mis tõmbaks kaasa ka muud Hiinast pärit finantseerijad või mõjutaks laiemalt kohalikku elanikkonda, leiab ta.

«Sellegipoolest võivad nii aktsia- kui võlakirjainvestorid kaotada raha: kes täpsemalt, kui palju ja millisel kujul – see sõltub riiklikest otsustest. Võib eeldada, et kui Evergrande olukord ei parane, siis on Hiina valmis võtma ettevõtte üle, võibolla lisaks veel ka mõne kohaliku Evergrande raskustest kannatava finantsasutuse. Sellega hoitakse aga ära suuremad mõjud kogu riigi majandusele,» ütles ta.

Mertsina peab samuti väheusutavaks, et Hiina valitsus lubab Evergrande’i kokku kukkumist ning sellega suurema ebastabiilsuse tekkimist, mis omakorda tooks kaasa tõsisema rahulolematuse valitsuse poliitika suhtes. «Tõenäoliselt Evergrande restruktureeritakse või isegi lastakse pankrotti ja müüakse väiksemate osadena, sealhulgas kohalikele omavalitsustele,» lisas ta.

«Mis puudutab Evergrande’i mõju Hiina majandusele, siis selle praegused kohustused on ligi 1 protsent Hiina pankade laenuportfellist,» märkis analüütik, lisades, et kuigi Evergrande on ülisuur kinnisvaraarendaja, siis eelmisel aastal oli selle osakaal Hiina kogu kinnisvaramüügist võrdlemisi tagasihoidlik.

Seega ei tohiks Evergande’i kokku kukkumisel Mertsina hinnangul olla otsest süsteemset mõju Hiina majandusele, ent löögi saaksid Hiina kohalikud investorid ja pangad.

Evergrande kriis on hoiatuseks teistele Hiina kinnisvarafirmadele

Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane nentis, et Evergrande'i kriis on keeruline, kuid pikemat aega juba oodatav probleem, mis lahvatas nüüd avalikuks. Praegu on tema sõnul domineerimas arvamus, et Hiina valitsus suudab ettevõtte kriisi siiski seedida ja isoleerida.

«Toimub näidistapmine, millega Hiina valitsus annab signaali teistele suurtele kinnisvarafirmadele Hiinas, et on probleem ja seda lahendades võivad nad minna sama teed,» ütles ta, lisades, et rakendatakse Not too Big to Fail ehk «mitte liiga suur, et läbi kukkuda» argumenti.

Ka Talpsepp leiab, et lõpplahendus sõltub suuresti Hiina riiklikest huvidest ning vähemalt ühekordse abipaketi või potentsiaalse riigistamise näol ei ole Evergrande Hiina jaoks liiga suur tükk. «Kui suures ulatuses nad on valmis abipaketti pakkuma, sõltub suure tõenäosusega täpsemast investorite struktuurist, kelle raha Evergrandesse ühel või teisel viisil investeeritud on,» lisas ta.