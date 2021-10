Euroopa gaasi- ja elektrihinnad püstitasid tänu Hiina survele taas rekordeid

Ülemaailmne energiakriis on jätnud Euroopa gaasi- ja söevarude otsimise hätta, kuna mõlema tooraine varud on ammendunud pärast tavalisest külmemat ja pikemat talve. Isegi veest on puudus, et toota elektrit hüdroelektrijaamades, ning on vähe märke, et olukord on lähiajal paranemas, kuna nõudlus jätkab pandeemiast tingitud madalseisust taastumist.