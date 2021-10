TUNDUB IMELIHTNE ⟩ Spetsialist selgitab: kuidas saada pensioniks miljon?

Inimesel, kes tahab pensionieas hästi toime tulla, tasub hakata soovitud kindlustundele mõtlema juba varakult. Pikaajalise ja läbimõeldud tegutsemisega on võimalik pensionieaks aga lausa miljonäriks saada. «Näiteks kui alustada 30-aastaselt ja paigutada 35 aastat järjest 355 eurot kuus III samba fondi, mille tootlus oleks näiteks aktsiate ajaloolise keskmisega samas suurusjärgus ehk umbes 8% aastas (Credit Suisse Global Investment Returns. Yearbook 2021) ning sissemaksetelt saadav tulumaks iga aasta taasinvesteerida, võib pensionipõlveks miljoni kokku saada,» arvutas Skvortsov.

Miljoni kogumisel tuleb appi maksusoodustuste võimalikult efektiivne kasutamine, eeldusel, et selline soodustus püsib terve kogumise aja. Oluline on meeles pidada, et III samba sissemaksetelt saadav tulumaksutagastus tuleb igal aastal fondi tagasi paigutada ning summa, mida oma palgast III sambasse investeerida, peaks mahtuma 15% sisse brutopalgast (ega tohiks ületada aastas 6000 eurot). See aga tähendab, et eelpool toodud arvutuse korral peaks investeerija brutopalk olema 3000 eurot kuus.

«Loomulikult on mõistetav, et nii suurte summade järjepidev investeerimine ei ole kõigi jaoks võimalik ning miljoni kogumine ei pea olema ka igaühe eesmärk,» ütles Skvortsov ja lisas, et ka väiksemaid summasid investeerides saab pensionieaks kokku kopsaka summa. «Eeldusel, et inimene saab sama palka terve elu, siis selleks, et koguda pensioniks näiteks pool miljonit, siinkohal täpsemalt 560 000 eurot, tuleb 8% tootluse juures III samba fondi paigutada oma 1650-eurosest brutopalgast iga kuu 200 eurot. Riigilt tagasi saadud tulumaks tuleb igal aastal samuti sambasse lisada ning 35 aasta pärast võidaksegi olla rohkem poole miljoni euro omanik,» selgitas ta. Seega on ka peaaegu keskmise palgaga võimalik oma pensionipõlve korralikult kindlustada.

Sissemaksetelt saadud tulumaksu III sambasse tagasi investeerides kasvab kogutav summa igal aastal suuremaks ning sellele lisandub valitud fondi potentsiaalne tootlus. Oluline on arvesse võtta võimalikult pikka aega investeerimiseks ja sealjuures ennast fondide lühiajalistest langusperioodidest mitte kõigutada lasta. Kui pensionipõlveni on jäänud vähemalt 15 aastat, siis on mõistlik valida kõrgema tootluse ootusega ehk 100% aktsiatesse investeeriv fond.

Kui eelpool toodud summad tunduvad siiski üle jõu käivat, tasub meenutada, et iga investeerimisega tegeletud aasta ning iga summa on abiks. Seega peaks igaüks leidma just endale jõukohase ja järjepideva lähenemise. Näiteks võib 20-aastaselt alustades ja iga kuu vaid 10 eurot kuus III sambasse investeerides (ning tulumaksu tagasi paigutades) 45 aastaga kokku koguda ikkagi juba 65 000 eurot.