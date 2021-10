Tõus ja langus tulid ootamatust kohast

Kui täna hommikul numbrid ette võtsin, nägin, et kuuga on portfellist läinud 3,1 protsenti ehk olen kaotanud 1105 eurot. Tuhat eurot nagu peoga pühitud ja portfelli seis on 34 880,87 eurot. Ehk siis olen umbes augustikuu tasemel tagasi. Kui arvestada, et sel kuul laekus ju ka palgaraha 300 eurot investeerimiskontole, on aktsiate veetav langus veelgi sügavam.

Mis juhtus?

Juhtus see, et tohutult tõusnud aktsiad hakkasid järsku langema. Mu portfelli veduriks oli terve suvi ju Coop Pank. See jõudis siin vahepeal üle 4 euro tasemel ära käia ja ma juba vaikselt lootsin, et äkki – ei tea küll miks – võiks ta lausa viie euroni tõusta. No selline ilus ümmargune number. Aga ei midagi. Hakkas hoopis langema ja on täna 3,18 euro peal. Kuine langus peaaegu 22 protsenti.

Aga tegelikult ei saa siin üldse ainult ühe aktsia suunas näpuga näidata. Vähe kobedamas plussis olid septembrikuus vaid Netflix ja Swedbank, sealjuures kumbki neist mitte üle 5 protsendi.

Punasesse kukkusid aga kõikidest mu portfelli aktsiatest lausa 10 positsiooni.

Aga kes langust näha ei taha, ei tohi ka investeerida. Alates aasta algusest on mu aktsiad siiski suutnud portfelli kasvatada 39 protsenti, nii et suur nurin on siinkohal ebaõiglane.

Pealegi – S&P 500 kaotas sama ajaga 4,8 protsenti, Stoxx 600 4,7 protsenti ja Tallinna börs -2,4 protsenti. Ehk Tallinna rahvale jäin alla, aga vähemalt ameeriklastele ja Euroopa suurtele suutsin ära teha.

Ega kuine langus pea veel tähendama, et positsioon miinuses oleks. Pärisraha olen kaotanud praeguseks LHV panga ja Nioga, LHVga siis 3,5 eurot ja Nioga 58 dollarit. Nio puhul on üks halb asi veel, et lisaks Hiina enda pitsitustele lugesin nüüd USA lehtedest, et ka sealsed suurfonid võivad hakata Hiina aktsiaid hirmuga maha laadima ja sedasi aktsiate langusele hoogu andma. Elame-näeme.

Oktoobris ootab mind otsus Arco Vara märkimise osas. Sel ajal kui märkimine välja kuulutati, oli aktsia veel nii kõrgel, et oodatav esimese investori preemia tundus päris magus. Kuna märkimine kestab 15. oktoobrini, on mul veel aega otsustada.

Teine ja suurem asi võiks olla Enefit Greeni võimalik märkimine. Aga need energiamehed ja poliitikud on aastaid trikitanud ja börsileminekuga venitanud, nii et nüüd usun ka seda asja alles siis, kui prospekt väljas ja hind kindel.

No vaadake seda tabelit – kas siit olekski saanud tulla suur ja võimas tõusukuu: