10 märki, mida investeerimisel ettevõtte kohta vaadata

Üks olulisemaid asju enne huvipakkuva ettevõtte finantsnäitajate vaatamist on pöörata pilk selle juhtide taustale. Juhtkonna tundmine võib tekitada investorile teatud usalduse ettevõtte vastu, mis aitab lihtsamini kinni pidada oma investeerimisteesist ka ebakindlamatel aegadel.

Ettevõtte turuväärtus peegeldab selle suurust aktsiaturul ning oleneb suuresti sellest, millist hinda on investorid valmis konkreetse aktsia eest maksma. Tugeva ja kasvava ettevõtte puhul võib turuväärtus olla kordades suurem kui selle raamatupidamislik väärtus. Turuväärtuses kajastuvad lisaks ettevõtte varade väärtusele ka hinnangud tulevikus teenitavale tulule ja kasumile.

Hinna/kasumi ehk P/E suhtarv näitab, kas aktsia on praegu turul üle- või alahinnatud. P/E suhtarvu saab leida, kui jagada aktsia hetkehind selle viimase 12 kuu kasumiga ühe aktsia kohta. Saadav tulemus näitab, mitu eurot on vaja investeerida, et ettevõte teeniks ühe euro kasumit aktsia kohta. Suhtarv võimaldab ka võrrelda erinevaid (sarnase valdkonna) aktsiaid omavahel.