Daimleri aktsionärid kiitsid heaks plaani eraldada Mercedes veokiärist

Kontsern plaanib viia oma veokide ja busside äri aasta lõpuks Frankfurdi börsile Daimler Trucki nime all.

«Veokid ja autod on kaks täiesti erinevat äri,» lausus ta, tuues välja, et erinevad on kliendid, aga ka suund fossiilsetest kütustest loobumisel.