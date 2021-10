Bitcoinil oli täna viimase kolme kuu suurim tõus

Kauplejad pakkusid tõusu põhjuseks erinevaid võimalikke põhjusi, märkides samas, et killustatud turg jätab digitaalsed varad haavatavaks volatiilsete hinnakõikumiste suhtes. Mõned viitasid USA Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli neljapäevastele kommentaaridele, et keskpangal ei ole «mingit kavatsust» krüptovaluutasid keelata, samas kui teised viitasid hinnatasemetele, näiteks liikuvatele keskmistele, mida tehnilised analüütikud tähelepanelikult jälgivad.

«Turud on nädalaid liikunud külgsuunas, kuna puudub regulatiivne selgus ja USA ametiasutuste avaldused näitavad, et nad soovivad krüptotegevust märkimisväärselt piirata,» ütles krüptovarade halduri Valkyrie Investments tegevjuht Leah Wald Bloombergile. «See koos aktsiaturu nõrkusega ja sellega, et oktoobrikuu on krüptoturgude jaoks tavaliselt tõusev aeg, võib anda märku sellest, et krüptoturgudel hakatakse lähinädalatel rohkem kauplema, kuna investorid otsivad tulu mittetraditsioonilistest varadest.»