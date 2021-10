Mis kiibipuudus? Elektriautode müük Hiinas püsib jätkuvalt kuumana

Hiina elektrisõidukite tootja NIO hoiatas investoreid kuu aega tagasi oodatust nõrgemate tarnete eest. Ettevõttel oli raskusi oma sõidukite jaoks vajalike mikrokiipide hankimisega. Selgus, et muretsemiseks polnud põhjust.

NIO tarnis septembris 10 628 sõidukit, mis on umbes 126 protsenti rohkem kui aasta varem, ning kolmandas kvartalis tarniti 24 439 sõidukit, mis on umbes 100 protsenti rohkem kui aasta varem. NIO eeldas 1. septembril teatades augustikuu tarnetest, et kolmandas kvartalis tarnitakse umbes 23 000 sõidukit.