Suurpank ennustab, et Euroopa aktsiad langevad aasta lõpuks ligi 10%

Bank of America strateegid on muutunud Euroopa aktsiate suhtes negatiivseks. Nad ennustavad nüüd üleeuroopalise Stoxx 600 võrdlusindeksi 10-protsendilist langust aasta lõpuks, kuna majanduskasv aeglustub ja inflatsioon on jätkuvalt kõrge, vahendab Reuters.