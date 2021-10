Töötajad süüdistavad Bezose kosmosefirmat seksismis ja ohutuse puudujääkides

Maailma ühe rikkaima mehe Jeff Bezose omanduses oleva kosmosefirma Blue Origini praegused ja endised töötajad on avaldanud avaliku kirja, milles süüdistatakse ettevõtet seksismis ja puudujääkides seoses ohutusega, vahendab The Verge.

Avatud kirja kirjutas Alexandra Abrams koos 20 teise praeguse või endise Blue Origini töötajaga, kes jäävad anonüümseks. Abrams töötas varem ettevõtte töösuhete osakonnas. Kirja avaldas veebipõhine teavitamisfoorum Lioness.

Kirja kohaselt on Blue Origini töökeskkond mürgine ja «täis seksismi». Kirjas väidetakse ka, et Blue Origin seab arendustegevuse kiiruse ohutusest ettepoole. Väidetavalt esindab ettevõtte töökultuur «meie aja kõige kohutavamaid aspekte» ning mitmed mehed Blue Origini juhtkonnas on järjepidevalt ahistanud naistöötajaid.

Ühte ettevõtte juhatuse liiget süüdistatakse selles, et ta on korduvalt naisi seksuaalselt ahistanud. Kirjas öeldakse ka, et uusi naistöötajaid hoiatatakse eelnevalt teatud kolleegide eest.

Abramsi sõnul nimetas üks Bezosele lähedane ettevõtte töötaja oma naiskolleege pidevalt kohatute sõnadega ning küsis muu hulgas nende suhtestaatuse kohta. Antud töötaja sunniti lahkuma alles pärast seda, kui ta oli mitmeid naistöötajaid käperdanud.

«Paljud meist nägid seda selliselt, et Bezos kaitses teda,» ütles Abrams.

Lisaks seksismile räägitakse kirjas ka muudest mürgise töökeskkonna aspektidest. Kirjas öeldakse, et ettevõte romantiseerib tööväsimust ja viib konkurentsi teiste lennundusettevõtetega äärmuseni.

Blue Origini pressiesindaja vastas kirjas esitatud väidetele, et ettevõttel on nulltolerants ahistamise ja kiusamise suhtes. Pressiesindaja sõnul on ettevõttel olemas 24-tunnine anonüümne suhtluskanal ja kõiki süüdistusi uuritakse.

Lisaks seksuaalsele ahistamisele süüdistatakse kirjas Blue Originit ka turvalisuse tagamata jätmises. Kirja kohaselt väljendas üks naistöötaja muret juulis lühikese kosmoselennu teinud New Shepardi raketi ohutuse pärast. Kirja kohaselt ignoreeriti töötaja muresid süstemaatiliselt. Kirjas ütlevad töötajad, et nad on mures, et Blue Origins seab kosmoselendude arvu ja õigeaegsuse nende ohutusest ettepoole.