Kingitus kõige nõrgemale: Swedbank kompenseerib klientidele LHV märkimisõiguste kahjud

Sellest tulenevalt hindame, et oleksime pidanud märkimisõigustega kauplemise esimestel päevadel oma kliente keerulise väärtpaberi lisandumisest börsile paremini hoiatama, teatas pank.

«Arvestades, et Tallinna börsile on tänavu jõudnud suur hulk investeerimisteekonnal alles esimesi samme astuvaid investoreid, kes ei mõistnud ostetud märkimisõiguse olemust, peame õigeks Swedbanki klientidele tekkinud kahjud kompenseerida,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. «Meie vastutus on kliente harida ja kohus keeruliste väärtpaberite puhul paremini hoiatada.»