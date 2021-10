10 investeerimisviga: FOMO ja teised «sõbrad»

Tegelikult aga peaks investor proovima turge vaadata emotsioonitult ja leppidagi sellega, et turud käituvad irratsionaalselt. Parem proovida seda hoopis enda kasuks tööle panna, kasutades kriise ostukohana.

6. Vanade trendide peegeldamine tulevikku

Vaadates investeerimist aastakümnete kaupa, joonistub välja justkui muster, et iga kümnendi lõpus eeldatakse, et kõik jätkub täpselt samamoodi nagu kümnel eelneval aastal.

Investorid arvavad, et tulevik on minevikuga sarnane! Vaadates aga põhjalikumalt, kuidas erinevad turusegmendid (toormed, väärismetallid, tehnoloogiasektor, arenguriigid, võlakirjad jms) muutuvad, siis joonistub välja hoopis vastupidine muster.

Asjad, mis tunduvad enesestmõistetavana, on turgudel tihti kõige petlikumad. Kõige raskema südamega tehtud investeeringud õnnestuvad enamasti kõige paremini ja vastupidi.

7. Odav vs kallis – tahaks ikka odavaid asju!

Tihti on investoritel soov osta odavaid ettevõtteid ja müüa kalleid. Tegelikkuses osutub see aga petlikuks. Odavad ettevõtted on enamasti põhjusega odavad ja head ettevõtted on üldjuhul põhjusega kallid.

Head ettevõtted üllatavad sind oma majandustulemustega pea alati positiivselt, ületades ootusi. Halvad ettevõtted aga valmistavad sulle oma tulemustega pidevalt pettumust. Ettevõtteid juhivad erinevad inimesed. Otsi hästi juhitud ettevõtteid ja ära lase neist kergekäeliselt lahti. Head ettevõtted muutuvad igas kriisis nõrgemate arvelt tugevamaks ja tulevad raskustest tugevamana välja.

8. Hirmul on suured silmad

On tõestatud, et investorid tunnevad kaotusvalu ligi kolm korda tugevamalt kui võidurõõmu. Aktsiaturgude osas võib mõelda, et seal tehakse tipud siis, kui viimane ostja on oma ostu sooritanud, ja põhjad siis, kui viimane müüja oma müügiga ühele poole saanud.

On oluline teadvustada, et turu kõikumine on turgude loomulik osa, ning püüda mitte olla see investor, kes ostab eufoorias ja müüb paanikas.

9. Oma kodutöö ülehindamine

Eeskujuliku investorina pühendatakse tihtipeale palju tunde mõne kindla ettevõtte analüüsile ja uurimisele. Kuigi põhjalik analüüs on väga hea, siis tihtipeale võib pikk ja mahukas eeltöö ankurdada investori mõne ettevõtte külge ja tekitada silmaklapid turul toimuvate muudatuste suhtes. Investoril tekib eeldus, et ressursimahukas eeltöö peab saama premeeritud, ning enam ei märgata (või ei soovita märgata), et algsed andmed on muutunud ning samad argumendid enam ei kehti.

10. «Ma olen keskmisest parem investor» ehk soov turgu ajastada

Ola Svenssoni tehtud küsitluse tulemusena arvas 88% ameeriklastest, et nad on keskmisest paremad autojuhid. 800 000 keskkooliõpilase seas läbi viidud uuringus arvas vaid 1% õpilastest, et nende sotsiaalsed oskused on alla keskmise. Ülikoolide õppejõudude uuringus arvas aga 90%, et nad on keskmisest paremad õppejõud.

Meile on justkui sisse kodeeritud, et hindame enda võimeid üle. Turgudel ei ole see teisiti. Kui analüüsida keskmiste investorite tootlusi turgudel, siis turgu ajastada proovivate investorite tootlused on mitmeid kordi kehvemad kui pikaajalistel investoritel.