Asi kindel: Volvo tuleb börsile

Volvo Cars teatas, et nad noteerivad oma aktsiad selle aasta jooksul Nasdaq Stockholmi börsil ja et nende Hiina omanik Geely jääb suurimaks aktsionäriks. Volvo IPO oleks üks Euroopa suurimaid turuletulekuid sel aastal ning asjaga kursis olevate inimeste sõnul võib Volvo turuväärtus tõusta üle 30 miljardi dollari, millest umbes 10 miljardit dollarit moodustab autotootja ligi 50-protsendiline osalus Rootsi elektriautode tootjas Polestaris.

2018. aastal lükkasid Geely ja Volvo aktsiate börsile viimise plaanid edasi, viidates kaubanduspingetele ja autotööstuse aktsiate langusele. Volvo oli varem öelnud, et kaalub Stockholmi börsil noteerimist 2021. aasta teisel poolel ning nagu septembris sai kirjutatud , valmistusid Volvo ja Geely peatseks IPO-ks.

«Volvo Cars usub, et selle ainulaadne struktuur ja sihipärane strateegia teevad temast ühe maailma autotööstuse kiireima muutuja, kes on pühendunud elektrifitseerimisele, jätkusuutlikkusele ja digitaliseerimisele,» ütles Rootsi ettevõte oma avalduses.

Nagu mitmed teised autotootjad, on ka Volvo võtnud endale kohustuse viia kogu oma autovalik 2030. aastaks üle täielikult elektrilistele mudelitele.

Volvo sõnul on nende eesmärgik saavutada 2025. aastaks 8 kuni 10 protsendi suurune ärikasum. Samuti on eesmärk müüa aastas 1,2 miljonit autot, mis on 56 protsenti rohkem kui 20. juunini kestnud viimase 12 kuu jooksul müüdud 770 000 autot.