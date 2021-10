Autopesija kaasas ühisrahastusega 565 000 eurot

Investeeringu juhtinvestoriteks on Jaak Roosaare ja Mait Sooaru. Roosaare sõnul on ettevõtte ärimudel pärast 2020. aasta väljakutseid suure hüppe teinud ning partnerlus suurte autoparkidega nagu Bolt Drive ja Citybee suurendab nende laienemise võimekust.

2017. aasta alguses asutatud Upsteam on loonud platvormi, kust era- ja ärikliendid saavad oma sõidukile tellida autopesu. Ettevõte on enamuse oma äriprotsessidest digitaliseerinud. Upsteami tegevjuhi Martin Kristersoni sõnul pööravad nad lisaks kasvukiirusele tähelepanu ka jätkusuutlikkusele ja selleks peavad nad oma platvormi autonoomsemaks ehitama.

Upsteami käive Eesti turul kasvas tänavu teises kvartalis 130 protsenti ning kolmandas kvartalis 30,5 protsenti. Eriti populaarseks on osutunud autopesu teenus, mille käigus viib pesija kliendi auto lähimasse pesulasse, et see seal survepesuriga puhtaks pesta. Upsteam on teinud üle 45 000 autopesu, millest ligi 40 protsenti on tehtud selle aasta jooksul.