Enefit Green teeb hulljulge aktsiapakkumise

Aktsia hinna-kasumi suhtarvu ehk P/E näiduks on 16-20,5, mille kohta võiks öelda, et pole odav ega kallis. Aktsia hinna-käibe suhtarvu näiduks tuleb vastavalt 6,1-7,8.

Võrreldes Pariisi börsil oleva Neoeniga on ettevõte lausa odav. Selle aktsia P/E on 253 ja hinna-käibe suhe 12,5. Ettevaatlikuks teeb aga see, et aktsia kaupleb 52 nädala madalaima taseme lähedal ehk pole soosingus.