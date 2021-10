Tallink Grupi septembri statistika paranes, kolmas kvartal oli mullusest kesisem

Kolmanda kvartali majandustulemused näitavad langustrendi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga: reisijaid oli 1 144 092, mis on 13% vähem kui mullu samas kvartalis. Kolmandas kvartalis veeti 229 468 reisijate sõidukit, mis on 16,8% vähem kui mullu samal ajal. Ka veetud kaubaühikute hulk oli langustrendis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, moodustades 90 538 kaubaühikut.

«2020. ja 2021. aasta kolmanda kvartali tulemused on peegelpildis,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. «Kui 2020. aasta kolmanda kvartali esimesed poolteist kuud peale piirangute lõppu sujusid üsna positiivses trendis ja kvartali teine pool pöördus koroonapandeemia teise laine mõjul negatiivseks, siis selle aasta kolmas kvartal oli kahel esimesel kuul reisijate arvu poolest mullusega võrreldes tagasihoidlikum, ning alles kvartali lõpus hakkasime nägema reisijate arvu ja broneeringute hulga suurenemist.»

Nõgene lisas, et ei näe, et ka lähiajal reisijate arv märkimisväärselt kasvaks enne tuleva aasta kevadsuve. «On ilmselge, et turismisektoril seisab ees järjekordne väga raske sügis-talvine hooaeg,» lisas ta.