Uus-Meremaa keskpank tõstis rekordmadalat intressi

Baasintress oli 18 kuud külmutatud, et toetada Covid-19 kriisist räsitud majandust.

Keskpank andis mõista, et tõenäoliselt tõstetakse baasintressi edaspidi veelgi. Analüütikud ennustavad, et see tõuseb tuleva aasta keskpaigaks 1,5 protsendini.

«On asjakohane jätkata rahapoliitilise ergutuse vähendamist, et säilitada aeglane inflatsioon ja toetada täies mahus jätkusuutlikku tööhõivet,» teatas keskpank.

Intressimäärasid on viimastel kuudel tõstnud ka tärkava majandusega riigid nagu Brasiilia, Venemaa ja Mehhiko, aga ka väike hulk arenenuid turumajandusi, näiteks Lõuna-Korea.

Aktsiaturgudel on viimastel nädalatel käinud müügilaine, kuna üks kartusi on, et keskpankade ja valitsuste kestev ergutus ja tõusvad toormehinnad annavad inflatsioonile hagu. USA Föderaalreserv on seni oma toetusprogrammid jõusse jätnud, kuid prognoositakse, et muutus tuleb veel enne aasta lõppu.

Uus-Meremaa keskpank õigustas kolmapäevast otsust maailmamajanduse ja rahvusvahelise liikuvuse taastumisega, mida on toetanud kasvav vaktsineerituse tase. Keskpank osutas, et inflatsioon on naftahinna ja transpordikulu kasvu ning tarnehäirete mõju tõttu kiirenemas ja globaalne nihe rangema rahapoliitika suunas on alanud.

«Ehkki majanduslik ebakindlus on Covid-19 laialdase mõju tõttu kõrgendatud, on hinnasurve muutumas üha püsivamaks ja osa keskpankasid on alustanud rahapoliitilise ergutuse vähendamise protsessi,» teatas keskpank ja lisas, et Uus-Meremaa inflatsioon peaks kiirenema keskpikas plaanis üle nelja protsendi, ületades 1-3-protsendist eesmärki.