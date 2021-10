Tehnoloogiaettevõte TextMagic võtab suuna Tallinna börsile

TextMagic on tehnoloogiaettevõte, mille klientideks on peamiselt Ameerika Ühendriikide, aga ka Suurbritannia ja teiste riikide väikeettevõtted. TextMagic pakub klientidele SMS-turunduse tarkvara, mille kaudu ärikliendid saadavad ühes kalendrikuus üle 20 miljoni lühisõnumi.

«Pakume lühisõnumite saatmise tarkvara, mille kaudu saab saata suure hulga sõnumeid korraga ja klientidelt neid ka vastu võtta. Ettevõtte jaoks on see võimalus müüa, turundada ja kommunikeerida SMSi kaudu,» selgitas TextMagic AS enamusosanik ja tegevjuht Priit Vaikmaa.

Vaikmaa sõnul pole TextMagic grupp seni kaasanud lisakapitali ja ettevõte on tegutsenud alati kasumlikuna. Veel sel aastal plaanib TextMagic kaasata aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kaudu maksimaalselt 2,5 miljonit eurot ja viia ettevõtte aktsiad kaubeldavaks Nasdaq Balti alternatiivturule First North Tallinn.

TextMagic grupp on alates 2013. aastast eestlaste omanduses. 2021. aastal asutati grupi struktuuri lihtsustamiseks Eestis registreeritud ja siit juhitav valdusfirma TextMagic AS, kus konsolideeritakse kogu grupi tegevus.

Vaikmaa sõnul on investoritelt raha kaasamise eesmärgiks ettevõtte uue toote Touchpoint arendamine. «Touchpoint on meie tänase teenuse oluline edasiarendus – müügi-, turunduse ja klienditoetarkvara, mis võimaldab ettevõtetel integreerida erinevad suhtlus- ja kommunikatsioonikanalid (SMS, kõned, emailid, sõnumirakendused) ühte keskkonda,» lisas ta.

TextMagicu suuremad turud on USA, Suurbritannia, Kanada ja Austraalia, kuid nüüd on plaanis oma teenuseid rohkem ka Euroopas tutvustada. Ettevõttel on 25 000 äriklienti, kellel on lühisõnumiplatvormi kaudu ligipääs enam kui 1000-le mobiilsidevõrgule maailmas.