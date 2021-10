Investor Mari ei märgi Modera aktsiat

Investor Mari on ka varem ostnud kahjumis ettevõtteid, kes räägivad suurt oodatavat kasvulugu. Kuigi ettevõttel on olemas toode, mida edasi arendatakse, on tegemist varajases faasis ettevõttega.

Kuid kuna praegu on käimas või lähiajal algamas palju rahakaasamisi, tuleb teha valik. Hetkel on turul huvitavamaid aktsiapakkumisi. Võib-olla oleksin IPO-põua ajal rohkem kaalunud Moderat, kuid seekord ma ei märgi aktsiat. See ei tähenda, et aktsia ei võiks tõusta.