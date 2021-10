Ekspert: Enefit Greeni IPO-l võib oodata mitmekordset ülemärkimist

Pakkumise hinnavahemik on 2,45–3,15 eurot. «Minu hinnangul on Enefit Greeni pakkumise hinnavahemik hoolimata suurest vahemikust õiglasel tasemel. Ettevõte kaupleb erinevate suhtarvude alusel sarnaste ettevõtetega võrreldes õiglasel tasemel ning ei ole minu hinnangul ülehinnatud,» ütles Liivamägi BNS-ile.

Majanduseksperdi hinnangul on IPO ajastus väga hea, kuna finantsturgudel on palju vaba raha ning üldine meelestatus on pigem optimistlik. Tema sõnul otsib vaba raha kohta, kuhu investeerida ja Enefit Green oma profiililt sobib institutsionaalsele ja jaeinvestorile kenasti.

«Minule, kui investorile, on Enefit Greeni aktsiate pakkumine atraktiivne ning plaanin ettevõtte aktsiaid märkida,» lausus Liivamägi.

Investori sõnul kavatseb ta Enefit Greeni aktsiaid märkida, kuna ettevõte tegutseb taastuvenergia sektoris, millel väljavaade lähitulevikuks on hea. Sealjuures on ka ettevõtte elektritootmise portfell erinevate taastuvenergia liikide – tuul, vesi, päike, pelletid – vahel hajutatud.

Liivamägi toob ka välja asjaolu, et ettevõtte hinna ja kasumi suhe on atraktiivne ning ei ole sarnaste ettevõtetega võrreldes ülehinnatud. 2020. aasta P/E suhe on sõltuvalt märkimishinna vahemikust ligi 10–13.

«2021. aasta on olnud viimase kümne aasta üks tuulevaiksemaid aastaid ja see on negatiivselt mõjutanud Enefit Greeni 2021. aasta esimese kuue kuu tulemusi. Tõenäoliselt järgmistel perioodidel selline tuulevaikus ei püsi ning taastub tavapärane olukord, mis mõjutab soodsalt Enefit Greeni tulusid ja puhaskasumit. Samuti mõjub Enefit Greeni tuludele ja puhaskasumile positiivselt elektrihinna tõus,» selgitas majandusekspert.

Lisaks toob Liivamägi esile ka ettevõtte kasvuplaanid, mille tulemusena peaks järgneva nelja aasta jooksul ettevõtte tootmisvõimsust 2,3-kordistama. «Arvestades ettevõtte tugevat finantspositsiooni, head kasumlikkust ning suhteliselt madalat võlakoormat, siis võiks selle kasvu finantseerimine olla kenasti tehtav. Tootmisvõimsuste oluline suurendamine kasvatab ettevõtte tulusid ja ka puhaskasumit,» lausus ta.

Ühtlasi lubab ettevõte maksta omanikutuluna välja dividendi 50 protsenti aruandeaasta puhaskasumist. «Ehk lisaks suhteliselt kiirele kasvule pakub ettevõte ka stabiilset dividenditulu investorile,» lisas Liivamägi.

Teisipäeva hommikul avaldas Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green IPO täpsed detailid. 5. oktoobril alanud aktsiapakkumine lõpeb 14. oktoobril kell 14.00. Kauplemine Enefit Greeni aktsiatega Tallinna börsi põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril.

Enefit Green soovib IPO-ga kaasata kuni 100 miljonit eurot ettevõtte kasvustrateegia rahastamiseks. Aktsiapakkumisega kaasatud kapitali kasutatakse lähiaastate perspektiiviga tuule- ja päikeseparkide arendamiseks, millega kasvaks ettevõtte tootmisvõimus kuni 600 megavati võrra.

Pakkumise baasmahu juures pakutakse investoritele kuni 17,3 protsenti Enefit Greeni aktsiatest. Suure nõudluse korral võidakse emaettevõttele kuuluvate olemasolevate aktsiate pakkumise arvu suurendada kuni 60 miljoni euro võrra.