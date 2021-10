Rumeeniasse nuriinvesteeringu teinud jõudsid Swedbankiga kokkuleppele

Swedbanki teada on niinimetatud Nord Hilli kaasuse kokkuleppe tulemuseks see, et pooled loobuvad vastastikustest pretensioonidest, omavahelised nõuded loetakse lõpetatuks ning erimeelsused lahendatuks. Kokkuleppe täpset sisu osapooled ei avalda ning kokkuleppe täitmine on seotud mitmepoolsete konfidentsiaalsuskohustustega.