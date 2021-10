LHV soovitab: 10 investeerimisraamatut algajatele

Tihti on esimeseks soovituseks alustavale investorile panustada omaenda teadmistesse ja lugeda mõttega läbi mõned olulisemad investeerimisraamatud. Kuna investeerimisalast lugemisvara on palju ja seda tuleb kogu aeg juurde, panime kirja mõned soovitused eesti keeles ilmunud raamatutest, mille ostmine või laenutamine võiks üsna kindlaks investeeringuks kujuneda.

Raamatust õpib lugeja mitmeid lihtsaid printsiipe, mida järgides on juba ammustest aegadest saavutatud jõukust, edu ja õnne.

See kauplemispsühholoogiat käsitlev raamat on kohustuslik lugemine igale börsihuvilisele. Lefèvre aitab lugejal mõista turul spekuleerimise anatoomiat, toetudes oma enda kauplemiskogemustele.

Seppo Saario näol on tegemist tõelise aktsiaturgude vanameistriga. Aastate jooksul on ta õppinud, et edukas saab olla üksnes see investor, kes suudab muutustega kohaneda, kahanevatest ärivaldkondadest taanduda ja uusi kasvuvõimalusi märgata.