Scandium Kinnisvara haub börsiplaane

Ettevõtte juhtkonna sõnul on tegemist strateegilise sammuga, et tulevikus paremini kapitali kaasata ja astuda esimesi samme võimalikuks börsile minekuks. Ettevõtte eesmärk on Eesti suurimatele arendajatele järgi jõuda, teatas Scandium.

Scandium Kinnisvara tegevjuhi Maido Lüiste sõnul on ettevõte viimased poolteist aastat tegutsenud sihipäraselt laienemise suunal. «Ettevõtte aktsiaseltsiks vormistamine aitab meil paremini investoritelt kapitali kaasata nii võlakirjade kui ka võimalike otseinvesteeringute näol. Oleme kinnisvaraportfelli jõuliselt suurendanud mitme silmapaistva ärikondliku arendusega ning terviklike elamuarenduse projektidega Tallinnas ja selle lähipiirkondades. Kuna investorite huvi meie tegevuse vastu on olnud kõrge, ei välista me ka tulevikus börsi poole vaatamist.» lausus ta.

Scandium Kinnisvara finantsjuht Urmo Kallakas märkis, et viimase aasta vältel on ettevõte läbinud restruktureerimise, koondades kõik projektiettevõtted ühe kontserni alla. «Selle tulemusena on moodustunud finantsiliselt tugev Scandium Kinnisvara grupp. Scandium Kinnisvara kontserni omakapitali maht on tänase seisuga üle 7 miljoni euro ning näeme seda lähiaastatel kiires tempos kasvamas,» ütles ta.

Elukondlikest arendustest on Scandium Kinnisvaral töös Luige kodude projekt Luigel, elamuarendus Laagris ning elamuarenduse projekt Peetris. Lisaks arendab ettevõte ka ärikinnisvara – arenduses on kõrghoone Peterburi tee alguses ning äri- ja elukeskkonna projekt Põhja-Tallinnas Põhjala tehase vastas.