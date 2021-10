Enefit Greenist võib saada poliitiline aktsia

Ajaloo seni suurim IPO mahuga 195,6 miljonit eurot on 1999. aastal toimunud Eesti Telekomi ­aktsiate pakkumine, millel osales ­veidi alla 8200 investori. Suuruselt ­teine pakkumine (147,4 miljonit eurot) on 2018. aasta suvel toimunud Tallinna Sadama IPO. Seega on Eesti ettevõtlusajaloo kaks suurimat IPOt olnud riigiette­võtete korraldatud.