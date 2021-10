Finantsinspektsioon: paljud väikeinvestorid võivad saada finantsvabaduse asemel finantsidest vabaks

Kui arutleme jaeinvestori käitumise irratsionaalsuse üle, siis ega pensionisüsteem ise ka sellest patust päris puhas pole. Teise samba puhul on loodetud, et see aitab ka laiemalt investeerimiskultuuri tekitada. Kindlasti on ta seda teinud, kuid näiteks sissemaksete peatamine finantskriiside ajal on pigem olnud flirt sellesama irratsionaalsusega. Selliste peatamiste tulemusel ostame ainult tipust, kui hinnad on kallid ja peatame ostmise ajaks, kui hinnad on odavad. Eriti valusalt lõi see eelmise kriisi ajal. Regulaarsete maksete korral ei ole see pikaajalisel investeerimisel väga tark tegu, õigemini seab see ohtu kogu süsteemi mõttekuse. «Päevapoliitika» ja riigi finantside nappus kriisi ajal on ühelt poolt mõistetav, aga kuidas see sobitub portfellihalduse teooriasse?

Patuoinastamine ei too klienti tagasi

Me ei peaks pensionisüsteemist lahkujaid ka patuoinastama. Ei peaks nimetama rumalalateks neid, kes teise samba reformist saadud raha eest endale televiisori ostavad. Ja et mida suurema sa ostad, seda rumalam sa oled (vaene televiisor, temast on pensionireformiga tehtud veel kõige suurem patuoinas, ei tea, kas suudabki end kunagi enam rehabiliteerida). Väga lihtne on argumenteerida inimese rahakoti üle, kui sa ise oled kindlustatud.

Inimene ei pea ennast talle antud vabaduse juures halvasti tundma, sest see on tagajärg teistele otsustele. Tema säästetud mõnest sajast või tuhandest eurost tehakse vahel liiga suur «number», kuna selle raha tarbimisse võtmine ei lähe justkui kokku pensionisäästmise teooriaga. Raha jagamist saab argumenteerida selliselt riigi (pensioni)rahakoti sügavuse vaatest, aga mitte kanda süüd inimesele. Midagi sarnast on hirmutamine, et kui sa oled kunagi kiirlaenu võtnud, siis sa pangast võib-olla enam laenu ei saa. Kui ikka oled kord alkoholiga liiale läinud, kas siis vesi polegi justkui enam sinu jaoks.

Patuoinastamisel ei ole head perspektiivi, see ei too kliente sinu juurde. Süsteemist väljumise põhjusi võib olla inimestel erinevaid, kuid see võib viidata ka koguja nõrgale seotusele, «omaosaluse» tunde puudumisele. Finantsvahendajate jõud tuleks eelkõige suunata sinna, et teenuse osutaja, toote enda ja kliendi vahel tekiks parem side. Pikemas perspektiivis on märksa pragmaatilisem kliendi käitumise põhjusi paremini mõista või neid siis ka targemalt suunata, kui teda hukka mõista. Võimalik, et igasuguses kohustuslikus süsteemis peab sellele vähem mõtlema.

Finantsvabadus ei kuku taevast

Tulen finantsvabaduse juurde tagasi. Väljun siinkohal küll selle definitsioonist, kuid võimalus vabamalt oma rahaasju ajada on meil enamusel siiski läbi oskuste, mida me tööturul töötajana suudame teistele pakkuda. Ellujäämise kontekstis on just see endiselt kõige kindlam investeering, kui võtta aluseks keskmine.

Hea kolleeg ühest soojemapoolsema riigi järelevalvest märkis, et neil on inimesed pisut laisaks muutunud. Elavad «finantsvabalt» ja hästi ära ka turistidele suvilakorteri rentimisest. Võib-olla me ei peakski liiga palju nurisema, et õues on parajalt külm. Nendes tingimustes suuremat efektiivsust otsiv mõtteviis võib vastupidi anda hea pinnase uute äriideede leidmiseks, see toob omakorda riigile väärtuslikke töökohti.