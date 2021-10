Gazprom tõstis ekspordihinna prognoosi, kuna Euroopa energiakriis on süvenemas

Venemaa gaasihiiglane, kes on ühtlasi Euroopa suurim kütusetarnija, kordas, et nende jaoks on varude suurendamine kodumaal esmatähtis. Alles pärast seda, kui ettevõte on oktoobriks oma varud uuesti täitnud, kaaluvad nad ekspordi võimalikku suurendamist Mandri-Euroopasse, kirjutasid Wood & Co. ja BCS Global Markets eraldi märkustes reedel pärast veebiseminari Gazpromi juhtidega.