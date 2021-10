Kinnisvara hind on krõbe, aga hullem seisab üürnikel ees

Kinnisvara hind on tänavu üles läinud: vahet ei ole, kas tahad osta vana või ehitada uut, parim aeg selleks näib alati olevat eile. Hiljuti kõneles kinnisvaraekspert Tõnu Toompark, et Tallinna keskmise ruutmeetrihinna puhul tuleb silmas pidada, et tänavu on läinud lahti «mägede» paneelmajade korterite müügibuum, aga samal ajal kerkivad märkimisväärselt uusarenduste hinnad.