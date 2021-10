Läti laenuäri DelfinGroup pikendab aktsiapakkumist

«Arutelude tulemusena Nasdaq Riia ja Läti finantinspektsiooniga (LCMC) leidsime, et DelfinGroupi kolmandas kvartalis välja antud rekordilised laenusummad on investorile oluline informatsioon, mistõttu tuleb see lisada ka meie IPO prospekti. Selleks, et investor saaks uuenenud prospektiga tutvuda ja selle põhjal otsuse teha, pikendame märkimise perioodi vähemalt kahe päeva võrra,» ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.