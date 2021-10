Investoritele meeldivad taas vene aktsiad

Oktoobris on vene rubla tõusuga edestanud teisi arenevate turgude valuutasid, kuna naftamüük peaks tooma suuremat tulu. Investoritele meeldivad rohkem energiaeksportijate varadega aktsiaturud.

«Arvestades energiaga seotud toorainete puudust on toorainid eksportivate made ettevõtted soosingus,» ütles riskifondi Carrhae Capitali investeerimisjuht Ali Akay Bloombergile.

Venemaad toetab olulise nafta.- ja gaasipakkuja staatus ning riigi korras rahaasjad. Maailma suurima energiaeksportööri reservides on enam kui 600 miljardit dollarit. Riigi võlakoormus on madal ning keskpank surub intressimäärasid inflatsiooniga võitlemiseks üles.

Carrhae Capital on kolmandas kvartalis müünud osaliselt Hiina tehnoloogiaettevõtete aktsiaid ja ostnud saadud raha eest Venemaa energiasektori esindajaid. Ka Wells Fargo varahaldus on liigutanud osa investeeringutest Hiinast Venemaale.

«Kallim nafta peaks tõstma Venemaa energiasektori ettevõtete tulemusi ja dividende,» märkis JPMorgan Chase'i strateeg Davide Silvestrini. Venemaa aktsiaindeksis on energiasektori ettevõtete osakaal 59 protsenti. «Tugevam rubla toetab sisemajandusest kasu saavate ettevõtete aktsiaid, mille osakaal on veerand indeksist. Seetõttu on Venemaa aktsiaturg suurepärane vahend tulu saamiseks toorainete, iseäranis nafta, hinnatõusult.»