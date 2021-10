Investor Mari: tegin panuse Enefit Greeni aktsiale

Peaaegu kogu vaba raha ehk 4523,40 eurot läks Enefit Greeni aktsia märkimiseks hinnaga 3,15 eurot tükist. Selle hinnaga sai märgitud 1436 aktsiat. Tuhat aktsiat peaks saama garanteeritult, ülejäänu saamine oleneb investorite huvist. Tore oleks osa märgitud summast tagasi saada, eeldusel, et aktsiad saab kätte odavamalt. Nimelt on aktsiate märkimisvahemik 2,45–3,15 eurot.

Kui huvi on suur, võivad aktsiad tulla kõrgema hinna kandis, kui madal, siis odavama hinna poolel. Võib eeldada, et institutsionaalsete investorite huvi on seda suurem, mida madalam on hind. Väikeinvestor nagu mina sai pakkumise teha vaid maksimumhinnaga, kuid lõpuks saavad kõik aktsiad ühe hinnaga. Oleks võinud ju piirduda märkimisel garanteeritud tuhande aktsiaga, kuid ahnus sai hirmust võitu. Mida suurem tuleks ülepakkumine, seda rohkem oleks vaja märkida, et natukenegi rohkem aktsiaid saada.