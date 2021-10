USA suurima panga juht: bitcoin on väärtusetu

USA suurima panga juht Dimon on digiraha häälekas kriitik ja on varem seda nimetanud pettuseks, kuid lisas siiski hiljem, et kahetseb seda avaldust.

Dimon ütles, et on endiselt krüptoraha suhtes skeptiline ning et tema arvamus erineb panga ja juhatuse omast. «Mina isiklikult arvan, et bitcoin on väärtusetu,» ütles Dimon. «Meie kliendid on täiskasvanud inimesed ja kui nad ei nõustu sellega, siis me saame neile anda seadusliku ja võimalikult puhta ligipääsu.»