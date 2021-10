Ampler sai rahasüsti Hinrikuselt ja Tamkivilt

Kuna ettevõte ei soovinud luua rahastusvooru tarberks prospekti, mis oleks firma sõnul olnud liialt kulukas ja aeganõudev, küsiti raha erainvestoritelt. «Erainvestorid pakkusid, et katavad vooru täielikult, mis tähendab, et sellega kaasneb vähem vaeva ja kulusid ning me saame kiiremini keskenduda tulevikule,» selgitas Kaurit.

«Oleks olnud õiglane, kui kõikidele olemasolevatele aktsionäridele oleks olnud juurdepääs, kuid olukord ei toetanud kahjuks seda eesmärki. Tegime kõvasti tööd, et leida täiuslik lahendus, mis hõlmaks ka olemasolevaid investoreid, kuid kuna Eesti Finantsinspektsioon ja rahandusministeerium suhtuvad konservatiivselt ELi õigusaktidesse, nägime, et seekord see ei õnnestu,» lausus Kaurit.

Septembri tulemused valmistasid pettumuse

Kaurit on tuleviku suhtes siiski optimistlik: «Tarnemaailm on ikka veel karm, aga tõesti tundub, et meil läheb juba hästi. Oleme harjunud aeglasemate protsesside ja mõningate viivitustega ning oleme lihtsalt püüdnud turvalisemalt mängida ja nendega arvestada. See on ikka veel riskantne, kuid me oleme siiski piisavalt kindlad, et jätkata oma kasvu.»