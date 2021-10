USA suurpank on tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlik

Pank on tuleviku suhtes ettevaatlikult optimistlik, kirjutab Reuters.

«Me ei ei tea tulevikus toimuvat teist paremini,» ütles JPMorgani juhatuse esimees Jamie Dimon ajakirjanikele. «Me tahame head kasvu. Praegused tulemused on suurepärased. 2022. aasta lõpuks prognoositakse nelja protsendilist tööpuudust, palgatõusu ja külluses töökohti. Kui me saame ka jagu COVID-19st, siis me peame tänama tähti.»