PRFoods kasvatas kvartalikäivet 14,3 miljoni euroni

«Akuutse koroonakriisi vaibumisel, oleme sisenenud perioodi, mida iseloomustab inflatsioon, taastunud ja kasvanud nõudlus ning tooraine hindade drastiline tõus,» ütles PRFoodsi juhataja Indrek Kasela ja lisas, et energiahindade tõus pole ettevõtet oluliselt mõjutanud.

Ettevõtte juhi sõnul toetab kallinev tooraine märkimisväärselt PRFoodsi enda kalakasvatuse tulemusi. «Samas peab arvestama, et toodetes hinnatõus tuleb alles järgmisel aastal, kuna enamus Soomes kehtivaid lepinguid on hinnastatud käesoleva aasta lõpuni. Seega oli eelmine kvartal olukord, kus tooraine hinnad tõusid, kuid edasimüügi hinnad jäid veel samaks,» märkis ta.

Kasela sõnul on ettevõte kõikides kliendigruppides tõstnud märkimisväärselt hindu järgmisele aastale ja kindlasti kandub hinnatõus edasi ka lõpptarbija hindadesse. «Suure tõenäosusega püsib kala hind kõrgel kogu järgmise aasta ning seega saame rääkida tavapärase rütmi naasmisest,» lausus ta.

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta esimeses kvartalis oli 13,22 miljonit eurot ja see moodustas 92,3 protsenti kogukäibest. Muudest riikidest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

AS PRFoods on kala kasvatamise, töötlemise ja müügiga tegelev ettevõte, mis on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 2010. aasta maist.