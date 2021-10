Tuhande dollariga 80 miljardi dollarilise äri asutanud mees: oleks ma teismeline, siis tegeleks ainult krüptoga

Kui tema käest küsiti arvamust praegu krüptomaailmas tegutsevate teismeliste kohta, vastas Dell, et kui ta oleks teismeline, siis tegeleks ta tõenäoliselt ainult krüptoga.

«See on superäge,» lausus 56-aastane ettevõtja.

13-aastaselt tegi Dell juhutöid, et saada kokku Apple II raha. Pärast ostmist lammutas ta kohe arvuti laiali, et mõista, kuidas see töötab.