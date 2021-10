Börsil algas kauplemine järjekordse Läti finantsettevõtte võlakirjadega

Sun Finance’i võlakirjaemissiooni kogumaht on 15 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja kupongimäär 11 protsenti aastas, mida makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 30. september 2022. Kauplemisele võtmisele eelnevalt viis ettevõte läbi võlakirjade suunatud pakkumise.

«Näeme, et nõudlus paindlike ja lihtsasti kättesaadavate online-krediidiandjate järele kasvab globaalselt ning meie plaan on seda nõudlust täita nii uutele turgudele sisenemise kui ka uute toodete arendamisega. Sun Finance’i võlakirjade First Northile kauplemisele võtmine võimaldab suuremal hulgal investoritel saada osa meie kasvuloost,» ütles Sun Finance’i asutaja ja juht Toms Jurjevs.

Sun Finance Treasury Limited on Sun Finance Groupi tütarettevõte. 2017. aastal Riias asutatud Sun Finance on finantstehnoloogia ettevõte, mis tegutseb veebipõhise tarbijakrediidi platvormina seitsmes riigis. Ettevõttel on üle 6 miljoni registreeritud kliendi. Töötajaid on enam kui 1000, kellest 148 töötab Riia peakontoris.