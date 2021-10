Putin aktsepteerib krüpto rolli maksevahendina

Krüptorahal «on õigus eksisteerida ja seda võib kasutada maksevahendina,» ütles Putin CNBC-le antud intervjuus, mis avaldati neljapäeval Kremli veebilehel . Siiski hoiatas ta, et on liiga vara rääkida digitaalrahade kasutamisest nafta ja muude kaupade kauplemisel, mis moodustavad suurema osa Venemaa ekspordist.

Venemaa on otsinud alternatiive dollarites kauplemisele pärast seda, kui talle kehtestati 2014. aastal pärast Krimmi annekteerimist sanktsioonid ning Putin süüdistab USA-d oma valuuta kasutamises relvana. Krüpto toetajad väidavad, et detsentraliseeritud raha asendab lõpuks keskpankade emiteeritud fiat-raha.

Venemaa Pank on korduvalt hoiatanud investoreid, et krüptoturg on äärmiselt volatiilne ja digirahasid ei tohi kasutada riigisiseselt makseviisina. Siiski ei ole plaanis kehtestada Hiina omaga sarnast üldist keeldu, ütles rahandusministri asetäitja Aleksei Moisejev sel nädalal Interfaxi vahendusel.