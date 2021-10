Goldman Sachs: kõrged naftahinnad on siin, et jääda

Damien Courvalin, kes on ühtlasi Goldmani juhtiv toorainestrateeg, ütles neljapäeval CNBC-le, et turu fundamentaalnäitajad õigustavad kõrgemaid hindu ja et panga Brenti toornafta hinnaprognoos on järgmisteks aastateks 85 dollarit barreli kohta. Goldman Sachsi põhiprognoos on, et Brent jõuab aasta lõpuks 90 dollarini barrelist.