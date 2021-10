Millistesse krüptovaluutadesse investeerida?

Ehkki maailma mõjukaima ja ühe edukama pankuri, USA suurpanga juhi Jamie Dimoni meelest on bitcoin väärtusetu, tunnistas ta, et kuna panga klientidel on soov seda omada, siis tuleb neile see võimalus anda.

«Mina isiklikult arvan, et bitcoin on väärtusetu,» ütles Dimon esmaspäeval alanud finantskonverentsil. «Meie kliendid on täiskasvanud inimesed, ja nad ei nõustu sellega. Kui nad tahavad võimalust osta või müüa bitcoin’e, ei saa me neid selle eest kaitsta, kuid me saame neile võimaldada legitiimse ning nii puhta ligipääsu kui võimalik,» lisas ta, toonitades, et tema arvamus erineb panga ja selle nõukogu omast.